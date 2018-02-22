На Южном Урале суд признал незаконными действия минздрава по объединению в один лот разных лекарственных препаратов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Челябинского УФАС, признавшего незаконными действия регионального минздрава по объединению в один лот лекарственных препаратов с различными наименованиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство объединило в один лот лекарственных средств с международными непатентованными наименованиями "Медроксипрогестерон", "Метотрексат", "Пэгинтерферон альфа-2b", "Тамоксифен", "Трастузумаб", "Трипторелин", "Флутамид", "Эрлотиниб".

УФАС посчитало необоснованными объединение препаратов в один лот, поскольку они обладают уникальными характеристиками и особыми потребительскими свойствами, не могут быть сопоставлены с иными веществами, имеют различные показания к применению и анатомо-терапевтическую химическую классификацию, применяются для лечения разных групп пациентов, относятся к различным фармакотерапевтическим группам, кодам ОКПД 2.

Суд встал на сторону антимонопольного органа, посчитав, что такое формирование заказчиком лота создало преимущественные условия участия в торгах АО "Областной аптечный склад", которое ранее поставляло заказчику указанные лекарственные средства. Это привело к нарушению принципа создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.