В Ноябрьске вандалы расписали скульптуру "Полярные медведи" фамилиями известных чиновников

В Ноябрьске неизвестные испортили скульптурную композицию "полярные медведи", расположенную на привокзальной площади. Вандалы белой краской написали на скульптуре фамилии "Ардышев" и "Балун", передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями изуродованной скульптуры поделились возмущенные пользователи социальных сетей.

"Вот так ценят памятники Ямала", - высказался автор одной из фотографий. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что портить скульптуры - варварство. "Вандалы! Невоспитанные, беспардонные и бессовестные! Нормальный человек такого себе не позволит." - пишут интернет-пользователи. "А я б этого Ардышева и Балун мыть заставила. Не знаю, кто это такие" - заявила пользователь Виктория.

Другие подписчики отметили, что на памятнике написаны фамилии известных в городе чиновников - заместителя главы города Алексея Ардышева и депутата думы Оксаны Балун.

В ситуацию уже вмешалась полиция. Ведомство проводит проверку.

В пресс-службе администрации города корреспонденту Накануне.RU сообщили, что в настоящий момент надписи с памятника уже стерли.

"Все скульптуры находятся на балансе муниципального учреждения ДМЗ. Как нам пояснили в учреждении, факт вандализма установлен. Совместно с правоохранительными органами составлен протокол. На текущий момент подрядчик, на обслуживании у которого эта скульптура находится, уже стер надписи", - сообщили в администрации.