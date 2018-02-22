Россиянина задержали в аэропорту Мюнхена по делу о беспорядках на Евро-2016

При пересечении границы Германии был задержан россиянин, против которого возбуждено уголовное дело по факту участия в столкновениях болельщиков на чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Германии на своей странице в фейсбуке.

Уроженца Москвы задержали в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей. В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне.

Отмечается, что консульство России в Мюнхене поддерживает контракт с родственниками подозреваемого и поможет им в поиске адвоката.

Чемпионат Европы во Франции в 2016 году сопровождался многочисленными столкновениями фанатов. 35 человек пострадали в ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня в Марселе во время матча между сборными России и Англии, который закончился счетом 1:1.