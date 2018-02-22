Пострадавшие при ЧП в школе №127 отправятся на реабилитацию в Усть-Качку

Пострадавшие при чрезвычайной ситуации в школе № 127 школьники и классный руководитель Наталия Шагулина отправятся на реабилитацию в санаторий "Усть-Качка". Решение принято на сегодняшнем заседании правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Путевки будут оплачены из резервного фонда правительства Пермского края.

Ранее по распоряжению губернатора Пермского края Максима Решетникова, пострадавшие во время происшествия учащиеся 4 "б" класса получат материальную помощь из краевого бюджета, краевой бюджет выделил порядка 3 млн руб. Учитель Наталия Шагулина и ученик, который был направлен на лечение глаза в Москву, получили по 500 тыс. руб. Еще 400 тыс. направлены семье мальчика, который находился в реанимации. Семьям еще семи школьников выделено по 200 тыс. руб.

Также губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес Президента России Владимира Путина представление к Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью "За отвагу".

Напомним, в результате произошедшего в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов, 12 человек было госпитализировано. Среди них классный руководитель – Наталия Шагулина, ученики 4-ого класса и двое нападавших подростков. Сейчас все пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.