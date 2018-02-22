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"Живи, наш ДК Химмаш!" Жители Екатеринбурга вышли на митинг
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митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов города Екатеринбурга вышли сегодня на митинг перед зданием городской администрации с требованием сохранить дом культуры "Химмаш", который оказался под угрозой ликвидации, передает корреспондент Накануне.RU.

Владельцем здания, расположенного на ул. Грибоедова, 13, является бизнес-центр AVS. Граждан беспокоит появившаяся информация о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями, по их мнению, явно неэквивалентными существующему ДК.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители отмечают, что ДК "Химмаш" всегда был центром культуры, проведения досуга как для детей, так и для взрослых, а напротив него была красивая площадь, где местные жители гуляли и отдыхали.

"Здесь всегда проводились праздники, как государственного, так и районного масштаба – это был действительно центр культуры большого района", – отмечают они, уточняя, что в настоящее время здание требует ремонта, но, по их мнению, это не означает, что нужно уничтожить здание полностью.

"Требуем сохранить центр культуры Химмаша и защитить его от варварского сноса, либо решить вопрос о строительстве нового центра культуры на этом месте!" – отмечают жители.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

"ДК когда-то попал в частную собственность, хотя здание было государственной собственностью, естественно, социалистической. Это был центр большого района, где люди гуляли, отдыхали, ставили елки, – рассказывает один из организаторов митинга Татьяна Знак. – Там проводятся выпускные вечера, встречи ветеранов, государственные, местные праздники – то есть вся культурная жизнь в районе".

митинг против сноса ДК Химмаш, Татьяна Знак(2018)|Фото: Накануне.RU

"Сначала там организовали незаконную парковку, потом потихонечку собственник, депутат законодательного собрания Свердловской области господин Савельев начал переводить здание под коммерцию, хотя у него было обременение в виде культуры. Потом это обременение куда-то девалось, потом земля переделалась из объекта социально-культурного назначения вдруг в жилищное. И теперь он хочет строить там жилой комплекс, а где-то внизу в уголочке будет какая-то там танцевальная студия. Соответственно, не будут ни центра, ни елок, ничего, а будут просто магазины, универмаги, как всегда", – поясняет Татьяна Знак.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

По информации жителей, в ДК занимаются порядка 700-800 детей. "Есть небольшие секции, есть два больших коллектива, с большой историей, они занимают на федеральном уровне первые места, действительно профессионалы, поэтому у нас есть такой лозунг – "чемпионы из трущоб". Это, конечно, аллегория, но все так и есть, и делается, можно сказать, на энтузиазме педагогов, которые эти коллективы создали. И этим педагогам сейчас предлагают переехать в маленькие залы, если говорить конкретно про них, где они не смогут уже так воспитать детей", – отмечает член инициативной группы "Живи, наш ДК Химмаш" Иван Стародубцев.

митинг против сноса ДК Химмаш, Иван Стародубцев(2018)|Фото: Накануне.RU

Проблемы появятся не только у детей, но и людей старшего поколения.

"Пенсионерам вообще негде собраться. Ветеранам войны, ветеранам труда, на чьи деньги это все строили в Советском Союзе, и сейчас их лишают еще и этого", – отмечают другие обеспокоенные жители.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

К пикетирующим вышел главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Он отметил, что пока планов по сносу ДК "Химмаш" нет.

"Жители беспокоятся, абсолютно понятны их тревоги. ДК находится сейчас в частной собственности, собственник хочет его реконструировать, у него есть ГПЗУ [Градостроительный план земельного участка], но там четко написано, что должна быть реконструкция ДК с какими-то дополнительными объемами под торговую, общественную и жилую функцию. Но в ГПЗУ нигде не говорится, что ДК должно быть снесено. Также по проекту межевания – это земля под дворец культуры. Так что никаких узаконенных решений по сносу нет", – сказал он.

митинг против сноса ДК Химмаш, Андрей Молоков(2018)|Фото: Накануне.RU

Чиновник пояснил, что зданию 1957 года постройки нужна реконструкция, но возведение жилого дома она не подразумевает.

"У здания есть территория, есть резервы. Соответственно можно оценить его техническое состояние, тех или иных элементов здания, сделать пристрой или надстрой, но таких проектов мы не видели, именно с реконструкцией. Действительно, было предложение замены ДК на жилой комплекс со встроенными помещениями для как раз тех функций, которые были в ДК – кружковые, образовательные и т.д. Однако по тем основаниям, про которые я сказал [по межеванию земля предназначена под ДК и по ГПЗУ предусмотрена реконструкция], был выдан заявителю отказ", – отметил Молоков.

По словам местных жителей, они планируют и дальше выходить на митинги, пока вопрос не прояснится.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса ДК Химмаш, городская администрация(2018)|Фото: Накануне.RU

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22.02.2018 11:00 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
13:00 Екб


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"Живи, наш ДК Химмаш!" Жители Екатеринбурга вышли на митинг
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