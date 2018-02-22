ЛДПР внесла проект о дополнительных мерах поддержки ветеранов боевых действий

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму проект закона о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки ветеранам боевых действий, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты отмечают, что члены семьи погибших ветеранов боевых действий имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, а непосредственно ветераны при жизни не имеют право на получение аналогичной меры социальной поддержки. Депутаты считают такое положение несправедливым и предлагают распространить действие льготы на ветеранов боевых действий.

"Важно напомнить, что все ветераны боевых действий перенесли на своих плечах страшные испытания, но гарантировали мирную жизнь в нашей стране, отдали свой интернациональный долг в Афганистане, Вьетнаме, Корее и других странах. Эти люди должны при жизни получать компенсации и поощрения за то, что они заслужили своими фронтовыми и трудовыми подвигами для нашего государства", - говорится в пояснительной записке.