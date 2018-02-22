Спортивный арбитражный суд отобрал у Крушельницкого и Брызгаловой бронзовые медали Олимпиады-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте.

Их результаты на Играх аннулировали за нарушение Крушельницким антидопинговых правил, сообщает Р-Спорт.

Напомним, допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний. Ранее сообщалось, что Крушельницкому и его партнерше Брызгаловой придется вернуть бронзовые медали Олимпийских игр-2018. Если Александр не докажет, что стал жертвой махинаций, то может быть дисквалифицирован на четыре года, но, скорее всего, ему запретят участвовать в соревнованиях до 2020 года.

Сам Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде.

Ситуацию прокомментировал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью нам придется расстаться… Очень надеюсь и верю, что – временно. Обсудив и всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, мы приняли решение подписать (в лице Крушельницкого) соглашение об отказе от слушаний в ADDCAS. Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят. Это, прежде всего, реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьезной работы. Отказ от слушаний в ADDCAS – не поражение и не сдача. Олимпийскую медаль, повторю, сохранить было не реально – для аннулирования результатов достаточно наличия запрещенного препарата в организме. Но в соглашении прямо записано (пункт 3), что Крушельницкий оставляет за собой право на дальнейшие юридические действия, в том числе – требовать во время слушаний во Всемирной федерации керлинга (WCF) снижение предусмотренного Антидопинговыми правилами стандартного срока дисквалификации, основываясь на положениях об отсутствии вины или халатности. CAS согласился с доводами Крушельницкого – и отменил слушания. Учитывая, что с формулировками соглашения согласились также МОК, WADA и WCF – это наша маленькая победа.

Наши ближайшие задачи – максимальное содействие Следственному комитету РФ в расследовании со стороны специально созданной рабочей группы ФКР; привлечение для участия в расследовании или наблюдению за ними представителей Всемирного антидопингового агентства (прежде всего, Департамента по разведке и расследованиям), Международного олимпийского комитета, Всемирной федерации керлинга, любых заинтересованных организаций – чтобы его результаты (какими бы они не оказались) стали легитимными для мирового спортивного сообщества; доказательство невиновности и полное оправдание Крушельницкого на слушаниях в WCF; и, как следствие всех предыдущих действий и главная цель – возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в CAS", - приводит слова Свищева официальный сайт ФКР.