Голландские конькобежцы, празднуя победу на Олимпиаде, придавили болельщиков гигантской медалью

Нидерландские конькобежцы, завоевавшие бронзу в мужской командной гонке на Олимпиаде, на праздновании своей победы бросили в толпу болельщиков гигантскую бутафорскую медаль, из-за чего два человека получили травмы.

Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, другого болельщика пришлось отправить в больницу на обследование, передает Интерфакс.

Позже капитан команды Свен Крамер извинился за инцидент и пожелал травмированным болельщикам скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, нидерландским спортсменам традиционно вручают большую бутафорскую медаль, которую они затем отдают толпе, чтобы люди могли передавать ее друг другу.