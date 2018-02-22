Путин поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Евгения Куйвашева и всех жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"В трудных походах, на полях исторических сражений ковались победные, патриотические традиции российского воинства, крепла его мощь и слава. Мы искренне гордимся ратными подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством. Чествуем тех, кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите ее свободы и безопасности", - говорится в поздравительном послании Путина.

С праздником главу региона и уральцев также поздравили председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сам губернатор также обратился к свердловчанам.

"От всей души желаю защитникам Отечества всех поколений крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в службе! Пусть профессиональные навыки и умения помогают вам надежно хранить мир и спокойствие. С праздником, дорогие уральцы! С Днем защитника Отечества!", - сказал Евгений Куйвашев.