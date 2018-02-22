Опрос: 68% "суровых" мужчин из Челябинска не чувствуют ответственности за страну

Любопытный опрос представили социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы перед 23 февраля. Так, по их данным, большая часть мужчин из Челябинска на вопрос об ответственности за происходящее в стране заявили, что готовы нести такую ответственность лишь в незначительной мере, либо вообще не испытывают подобного чувства, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос о чувстве ответственности за происходящее в России утвердительно ответили лишь чуть более 11%, еще 12,8% говорят, что испытывают это чувство в "значительной мере".

Зато тех мужчин, кто отрицает собственную причастность к происходящим в стране событиям, оказалось 37,5%, еще 30,5% испытывают чувство в "незначительной мере". Наконец, затруднились ответить на поставленный вопрос 7,7% из всех 700 опрошенных респондентов.

Сами социологи тоже довольно любопытно прокомментировали полученные результаты. "Подводя итог, отметим, что наличие чувства личной ответственности за происходящее в стране принято считать показателем сформированности гражданского самосознания. Данные проведённого нами опроса можно интерпретировать по-разному, в зависимости от постановки задачи. Но мы с полной уверенностью можем утверждать, что значительная часть челябинских мужчин – это ответственные люди и они чувствуют свою ответственность "на самом высоком уровне", – отметили в пресс-службе челябинского вуза, инициировавшего исследование.

Следует напомнить, что согласно еще одному опросу, проведенному в ноябре прошлого года челябинским филиалом РАНХиГС, практически половина челябинцев ответили отрицательно на вопрос, учитывается ли их мнение при принятии важных государственных решений.