В Ингушетии заместитель ранил ножом главу села в ходе драки

Драка с поножовщиной произошла между чиновниками в Назрановском районе Ингушетии. Ранен глава администрации села Плиево.

Конфликт произошел между главой администрации села и его заместителем. Вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, подчиненный ранил своего начальника ножом.

Глава администрации был доставлен в больницу. Также были госпитализированы еще два человека: один получил ножевое ранение, а другой – телесные повреждения.

По данному факту проводится расследование, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.