В заксобрание Пермского края внесен законопроект о создании Чайковского городского округа

Вопрос о создании Чайковского городского округа внесен на рассмотрение в заксобрание Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из текста пояснительной записки, преобразование муниципалитетов в городской округ позволит повысить эффективность управления территорией, оптимизировать управленческие затраты, укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления. Также в качестве положительной стороны преобразования отмечается "концентрация ресурсов и устранение барьеров для их перемещения по всей территории муниципального образования".

Переходный период преобразования Чайковского городского поселения в городской округ установлен до 1 января 2019 г. За это время будут сформированы органы местного самоуправления, разграничение имущества, а также урегулирован ряд других вопросов.

Рассмотрением проекта займется комитет по государственной политике и местному самоуправлению. После проект будет вынесен на заседание парламента. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос создания Краснокамского городского округа.

Напомним, ранее инициативу поддержали депутаты Чайковского района и Чайковского на основе публичных слушаний. Отметим, что сторонники объединения в Чайковском районе назвали процесс укрупнения "богоугодным делом".