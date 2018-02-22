В Югре арестованы четверо из пяти силовиков, которым вменяют взятки на 1 млн

В рамках отчета о работе югорских силовиков за 2017 г., прозвучавшего на заседании окружной думы, начальник окружного управления МВД Василий Романиуца рассказал о том, что выросло число арестованных силовиков, которым вменяют получение крупной взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Четверо из пяти подозреваемых силовиков арестованы. Еще по делу проходят шестеро гражданских. Возможно, список фигурантов дела расширится", - сказал Романица.

Напомним, по версии следствия, в 2016-17 гг. сотрудники различных отделов ГИБДД получали от бизнесменов деньги за беспрепятственный незаконный проезд грузового транспорта. Общая сумма полученных денег – более 1 млн руб. Силовикам предъявлены обвинения в получении взяток.