Обвиняемые в гибели 62 человек от "Боярышника" в Иркутске начали знакомство с материалами уголовного дела

СКР завершил следственные действия в отношении ряда фигурантов уголовного дела о гибели людей после употребления "Боярышника" в Иркутске. Обвиняемыми проходят семь человек.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в 2016 году обвиняемые ради получения материальной выгоды на территории Иркутска приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом. Затем из данной жидкости они кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции "Боярышник" продавали его людям.

"В результате их незаконных действий наступила смерть 62 человек, еще 15 жителям Иркутска причинен различной степени тяжести вред здоровью. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в отношении 12 обвиняемых, чьи незаконные действия по сбыту спиртосодержащего средства "Боярышник" не повлекли человеческих жертв, расследование продолжается. Один из них скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск", - добавила Светлана Петренко.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из фигурантов дела о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске является полицейский.