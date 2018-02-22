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Обвиняемые в гибели 62 человек от "Боярышника" в Иркутске начали знакомство с материалами уголовного дела
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Боярышник, Иркутск (2018) | Фото: t.me/sledcom_rf

СКР завершил следственные действия в отношении ряда фигурантов уголовного дела о гибели людей после употребления "Боярышника" в Иркутске. Обвиняемыми проходят семь человек.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в 2016 году обвиняемые ради получения материальной выгоды на территории Иркутска приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом. Затем из данной жидкости они кустарным способом изготовили спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции "Боярышник" продавали его людям.

Боярышник, Иркутск(2018)|Фото: t.me/sledcom_rf

"В результате их незаконных действий наступила смерть 62 человек, еще 15 жителям Иркутска причинен различной степени тяжести вред здоровью. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в отношении 12 обвиняемых, чьи незаконные действия по сбыту спиртосодержащего средства "Боярышник" не повлекли человеческих жертв, расследование продолжается. Один из них скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск", - добавила Светлана Петренко.

Боярышник, Иркутск(2018)|Фото: t.me/sledcom_rf

Напомним, ранее сообщалось, что одним из фигурантов дела о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске является полицейский.

Боярышник, Иркутск(2018)|Фото: t.me/sledcom_rf

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22.02.2018 10:19 Мск | Иркутск | информационная служба Накануне.RU
12:19 Екб


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Обвиняемые в гибели 62 человек от "Боярышника" в Иркутске начали знакомство с материалами уголовного дела
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