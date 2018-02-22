Югорские предприниматели массово проигрывают суды создателям "Свинки Пеппы", "Лунтика" и "Барбоскиных"

В Ханты-Мансийском автономном округе проходят суды по заявлениям от правообладателей известных в России и за рубежом мультсериалов "Маша и Медведь", "Барбоскины", "Лунтик", "Свинка Пеппа", "Pj Мasks" и других. Мультипликационные компании заявили о незаконном использовании изображений и товарных знаков югорскими предпринимателями. Суды выносят решения в пользу истцов, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне арбитраж ХМАО частично удовлетворил иск студии анимационного кино "Мельница" к ИП Савиных. Предприниматель незаконно использовал изображения героев мультфильма "Барбоскины", говорится в заявлении. На продукции появились герои Малыш, Лиза, Дружок, Гена и прочие. Вкупе с судебными издержками незаконное использование мультгероев стоило предпринимателю более 80 тыс. руб.

Удовлетворил суд и заявление компании "Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед" (правообладатель товарного знака "Свинка Пеппа") к предпринимателям Беспалову и Рубовой. Суд взыскал с ответчиков более 20 и 40 тыс. руб. соответственно. Ряд заявлений еще находится на рассмотрении суда.

В пресс-службе арбитража Накануне.RU пояснили, что правообладатели стали активно обращаться с исками в последние два года. Истцы фиксируют случаи незаконного использования как изображений персонажей, так и цитат мультфильмов при изготовлении детской одежды, аксессуаров, наклеек,игрушек. Продукция реализуется практически по всей Югре: в Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте и других городах.