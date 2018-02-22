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Специалисты ВНИИ МВД России промониторили мнение свердловчан о полиции
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Опрос жителей, общественное мнение, полиция (2018) | Фото: пресс-секретарь регионального главка МВД Н.В.Горелых

"На территории Свердловской области проведен мониторинг общественного мнения о деятельности полиции. Жители ряда муниципальных образований в ходе проведенного опроса общественного мнения рассказали о том, в какой степени они доверяют органам внутренних дел. Мониторинг проводился по инициативе ФГКУ "ВНИИ МВД России", представители которого специально для этих целей приезжали в служебную командировку в Екатеринбург", - об этом сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
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По его данным, гости из Москвы провели рабочие встречи с главой свердловской полиции Михаилом Бородиным, представителями различных гражданских министерств и ведомств, а также приняли участие в "круглом столе" с членами Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области.

Научные работники под руководством заместителя начальника Всероссийского научно-исследовательского института полковника полиции Дмитрия Бражникова организовали проведение мониторинга общественного мнения. Чтобы опрос был максимально объективным, московские специалисты полковник полиции Александр Щукин и подполковник полиции Роман Черкасов довели до интервьюеров предъявляемые к таким мероприятиям требования и обеспечили контроль за их выполнением.

Опрос жителей, общественное мнение, полиция, круглый стол(2018)|Фото: пресс-секретарь регионального главка МВД Н.В.Горелых

"Опрос проводился методом личного интервью респондентов в крупных торговых центрах и на оживленных улицах. В качестве интервьюеров выступили представители Уральского юридического института МВД России. Под "атаку" интервьюеров угодили молодежь студенческого возраста, люди рабочих профессий, интеллигенция, госслужащие, торговые работники, пенсионеры и другие категории граждан. При общении некоторые категорически отказывались ответить на вопросы анкеты, но большинство респондентов охотно шли на контакт и общались. В итоге было получено достаточно много положительных откликов. Сказать, что не имелось негативных отзывов, значит слукавить, при этом часть из них содержали конструктивную критику, направленную, к примеру, на увеличение количества патрульных нарядов на улицах", - рассказал Валерий Горелых.

Опрос жителей, общественное мнение, полиция(2018)|Фото: пресс-секретарь регионального главка МВД Н.В.Горелых

Некоторые респонденты неожиданно для себя при опросе задумались, чем отличается работа полиции от других правоохранительных органов. Многие ошибочно считают, что за все отвечают органы внутренних дел, путая задачи прокуратуры, следственного комитета и МВД.

Следует отметить, основная масса людей из числа тех, кто высказывал свое недовольство работой полиции, на вопрос: "Куда Вы обратитесь для обеспечения личной безопасности в случае необходимости?" – все-таки отвечала, что отправятся за помощью в органы внутренних дел.

"В мониторинге приняло участие 900 жителей Среднего Урала. Все полученные в ходе опроса анкеты представители ВНИИ МВД России увезли для тщательного анализа в Москву. Обобщенный результат поступит в адрес руководства ГУ МВД России по Свердловской области в ближайшее время для рассмотрения и принятия в случае необходимости мер, направленных на активизацию защиты интересов населения от преступных посягательств", - отметил полковник Горелых.

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22.02.2018 10:04 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб


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Специалисты ВНИИ МВД России промониторили мнение свердловчан о полиции
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