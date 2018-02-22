Югорский депутат предложил заселить новостройки Сургута обманутыми дольщиками

В рамках рассмотрения вопроса о бесплатной юридической помощи югорчанам депутаты окружной думы устроили дискуссию об обманутых дольщиках, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты расширили список югорчан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В список попали те югорчане, которые пострадали от застройщиков и попали в специальный реестр. Сейчас в него входят 124 человека.

Депутат от "Справедливой России" Михаил Серюк рассказал, что обманутые дольщики – в частности, из Лангепаса – должны внимательнее относиться к тем документам, которые подписывают. Его коллега, либерал-демократ Евгений Марков, отметил, что программа помощи дольщикам не работает.

"В Тюмени сгорела девятиэтажка. Власти сняли 200 квартир для жителей, попавших в эту ситуацию. У нас большинство проблемных домов строились под эгидой правительства, мы недосмотрели. В Сургуте стоит куча пустых квартир, а мы не можем выкупить. Давайте заселим их. Но мы отчитались, что люди купили квартиры. Но в трудной ситуации мы о пострадавших земляках забыли. Мы как банкиры, которые в сухую погоду продали людям зонт, а в дождь его забрали", - возмущался Марков.

"Единоросс" Наталья Западнова одернула коллегу, уточнив, что "сейчас рассматривается другой вопрос, можно внести предложение и рассмотреть вопрос дольщиков отдельно".

"Нет, сейчас самое время поговорить об этом. Мы же не приглашаем пострадавших дольщиков, которые и взяли ипотеку, и живут на съеме, чтобы они высказались", - сказал Марков.