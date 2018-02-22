Купить билет на междугороднюю поездку с курганского автовокзала теперь можно онлайн

Теперь билет с курганского автовокзала по межгороду можно купить онлайн через интернет - покупка будет оплачена через Сбербанк без комиссии.

Читайте также: В Кургане предложили построить второй автовокзал возле здания ГИБДД

Для покупки билета на междугороднюю поездку с автовокзала Кургана нужно зайти на официальный сайт наземной гавани, купив билет не ранее, чем за 30 суток до намеченного дня поездки и не позднее, чем за 1 час до отправления автобуса, рассказала Накануне.RU начальник управления маркетинга и коммуникаций Курганского отделения Уральского банка "ПАО Сбербанк" Юлия Шторц.

Для получения электронного билета и маршрутной квитанции нужно пройти несложную процедуру регистрации, указав адрес своей электронной почты, на который придет ссылка для завершения процедуры. Оплату можно провести и с использованием карты любой платежной системы - МИР, VISA или Мastercard через шлюз Сбербанка. Посадка в автобус будет проводиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность и маршрутной квитанции, которую можно распечатать самостоятельно с сайта или обратиться за помощью в кассу автовокзала.