Полиция обнаружила у москвича оружейную мастерскую и нарколабораторию

Два уголовных дела возбуждены после изъятия правоохранителями у москвича 900 боеприпасов и оружия, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Московской области.

Полицейские совместно с ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 36-летнего жителя Москвы.

"В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук. Кроме того, изъято два свертка с прессованным коричневым веществом, общим весом около 2,5 кг. По результатам проведенных экспертиз оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов, а изъятое вещество является наркотическим средством - гашишем", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также в доме правонарушителя обнаружены станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.

Возбуждены уголовные дела "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК РФ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее два жителя Челябинской области стали фигурантами уголовных дел за хранение боеприпасов.