Депутат думы ХМАО предложил усилить выпуск в Обь мальков муксуна

На заседании думы Югры парламентарии озаботились количеством муксуна в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты рассматривали закон о воспроизводстве рыбы. Им предлагается отменить право правительства округа регламентировать порядок и распределения квот добычи муксуна для организации любительского и спортивного рыболовства или ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, а также промышленных квот. Кроме того, распределением квот вылова рыбы между людьми, у которых возникает право ее ловить, определяется за органом исполнительной власти Югры.

Вопросом о свободном вылове муксуна задался депутат от "Справедливой России" Михаил Сердюк. Он отметил, что из-за действующего запрета он не сможет "спокойно поймать рыбу и отправить ее лидеру ЛДПР". Речь зашла о пополнении запасов в Оби муксуна. Депутаты рассказали, что в Обь выпустили мальков, однако для того, чтобы рыба "повзрослела" и ее количество восстановилось до нужного для вылова, нужно 10 лет.

"Известно, что если выпустить такое-то число мальков, то получим столько-то муксуна. В чем проблема? Нужно выпустить больше мальков", - сказал депутат от КПРФ Алексей Савинцев.