Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
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Новости
22.02.2018 09:56 Мск (11:56 Екб)
спорт | В России
Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу
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Амкар Зенит футбол (2017) | Фото: twitter.com/fc_amkar

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2017/18. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

27 февраля (вторник)

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль): судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск): судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

28 февраля (среда)

"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва): судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Тосно" (Тосно) – "Луч-Энергия" (Владивосток): судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва). Резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

Напомним, финал Кубка России по футболу состоится 9 мая 2018 года в Волгограде.

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22.02.2018 09:56 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 12:57 Мск
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Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу
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