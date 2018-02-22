Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2017/18. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
27 февраля (вторник)
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль): судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы). Резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск): судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
28 февраля (среда)
"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва): судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа). Резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Тосно" (Тосно) – "Луч-Энергия" (Владивосток): судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва). Резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
Напомним, финал Кубка России по футболу состоится 9 мая 2018 года в Волгограде.