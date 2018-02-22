В соцсетях распространяется приказ о продлении карантина в тюменских школах

Тюменцы в социальных сетях публикуют скан приказа о продлении карантина в городских школах. Однако автор документа - несуществующий МУП "Образование", передает корреспондент Накануне.RU.

Карантин в школах действует по 22 февраля включительно. В документе, распространяющемся по соцсетям сказано о продлении карантина до 1 марта. Решение якобы принято на заседании городского штаба по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.

Но городские власти не принимали решения о продлении карантина, а МУП "Образование", указанный в "шапке" приказа - несуществующая организация.

Таким образом, после праздничных дней карантин в тюменских школах закончится.