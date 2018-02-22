В Кыштыме после ремонта открылся "Народный дом"

Губернатор Борис Дубровский открыл в Кыштыме после капитального ремонта объект культурного наследия регионального значения – "Народный дом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Надеюсь, что "Народный дом" будет центром притяжения, центром культуры всего города", – отметил губернатор.

Реконструкция объекта началась еще в 2007 году. Степень готовности памятника до консервации объекта в 2008 году достигала более 60%. По решению Бориса Дубровского в 2014 году начались восстановительные работы.

На продолжение реконструкции было выделено 8 млн рублей. В июне 2017 года было направлено еще 45 млн рублей на внутреннюю отделку помещений, ремонт фасада, реконструкцию сцены, решение вопросов с энергоснабжением здания. Кроме того, приобретена новая мебель, театральные кресла, современное звуковое и световое оборудование.