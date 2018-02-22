В ХК "Автомобилист" заявили, что не ведут переговоров с тренером Ильей Воробьевым

В екатеринбургском "Автомобилисте" выступили с официальным опровержением слухов о том, что клуб якобы ведет переговоры с тренером Ильей Воробьевым.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации о том, что нашу команду в следующем сезоне может возглавить Илья Воробьев, наш клуб официально заявляет, что никаких предварительных или иных договоренностей с Ильей Петровичем Воробьевым у "Автомобилиста" нет, а данные сообщения не соответствуют действительности", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, в настоящее время "Автомобилист" возглавляет Владимир Крикунов. Ранее сообщалось, что по окончании этого сезона он покинет команду.