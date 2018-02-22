Екатеринбургская телебашня вернулась на карты "Яндекса"

Недостроенная екатеринбургская телебашня вернулась на городские карты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Яндекс" уже вернул башню на её законное место. Хотя еще буквально вечера в сервисе "Яндекс.Карты" на месте недостроя было пусто.

В самой компании объяснили этот казус тем, что ранее была информация о сносе телебашни 23 февраля, и чтобы карты были актуальными к этому моменту, объект уже убрали с них. Но поскольку дату демонтажа перенесли, после ближайшего обновления телебашня вновь появилась на "Яндекс.Картах" Екатеринбурга.

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Точной даты до сих пор нет.