Для удаленных районов и сел. МЧС России подстрахует Зауралье пожарно-спасательной техникой

Руководство Курганской области попросило у МЧС России передать региону дополнительную технику и оборудование для укомплектования пожарно-спасательных постов в удаленных районах Курганской области, об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Этот вопрос губернатор Зауралья Алексей Кокорин обсудил с министром ЧС России Владимиром Пучковым во время рабочей встречи в Москве.

Сообщается, что МЧС России предложение властей Курганской области поддержало. На встрече также были затронуты вопросы подготовки к весеннему паводку в регионе.

На сегодняшний день в Зауралье функционируют 363 поста муниципальной пожарной охраны, на вооружении которых находятся 399 единиц основной, специальной и приспособленной техники.