В России начали действовать новые правила техосмотра

В России 22 февраля вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В новых правилах, наряду с формальными корректировками некоторых пунктов, есть и серьезные поправки, ужесточающие требования к прохождению техосмотра.

По новым правилам, при прохождении техобслуживания необходимо предъявить не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.

В документе говорится, что водителям запрещается демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели, а также использовать автомобиль при дефектах усилителя руля.

Также указывается, что если на автомобиле установлена шипованная резина, то она должна быть на всех колесах.

Теперь автовладельцам также нельзя использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

Из правил исключен пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств, с зафиксированным каплепадением со скоростью более 20 капель в минуту. Имеются в виду подтекания из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и других частей и устройств автомобиля.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Согласно пакету поправок, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).