В России начали действовать новые правила техосмотра

в этот день
22.02.18
11:39
В Екб.13:39
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса
Сбербанк признал проблемы с обращением новых банкнот
Главное
У Крушельницкого и Брызгаловой отобрали бронзовые медали Олимпиады-2018

Тема дня
Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1245



Новости
22.02.2018 09:26 Мск (11:26 Екб)
общество | В России
В России начали действовать новые правила техосмотра
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

техосмотр (2012) | Фото:

В России 22 февраля вступают в силу новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В новых правилах, наряду с формальными корректировками некоторых пунктов, есть и серьезные поправки, ужесточающие требования к прохождению техосмотра.

По новым правилам, при прохождении техобслуживания необходимо предъявить не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку.

В документе говорится, что водителям запрещается демонтировать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели, а также использовать автомобиль при дефектах усилителя руля.

Также указывается, что если на автомобиле установлена шипованная резина, то она должна быть на всех колесах.

Теперь автовладельцам также нельзя использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

Из правил исключен пункт, запрещавший эксплуатацию транспортных средств, с зафиксированным каплепадением со скоростью более 20 капель в минуту. Имеются в виду подтекания из двигателя, коробки передач, редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и других частей и устройств автомобиля.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Согласно пакету поправок, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Другие новости по темам: техосмотр, правила
22.02.2018 09:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 18:46 Мск
Кабмин внес изменения в правила проведения техосмотра транспортных средств в России

Ранее 25.01.2018 10:25 Мск
СМИ раскрыли детали масштабной реформы техосмотра в России








Добавить комментарий:

В России начали действовать новые правила техосмотра
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+