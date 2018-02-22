Смертник атаковал посольство США в Черногории

Посольство США в Черногории подверглось нападению. Как передаёт ТАСС, около полуночи по местному времени неизвестный забросил на территорию дипломатического представительства взрывное устройство, после чего совершил самоподрыв. В результате злоумышленник погиб, других жертв и пострадавших нет. Мотив теракта не известен, американское посольство в Черногории рекомендовало своим гражданам до особого распоряжения не появляться в прилегающих районах, также избегать больших собраний и демонстраций и следовать указаниям местных властей.