Налоговая служба банкротит Тюменское троллейбусное предприятие

Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском о банкротстве Тюменского троллейбусного предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документам, общество скопило долг перед налоговой в размере 7,2 млн руб.

Напомним, что троллейбусы не используются в Тюмени с 2009 г., линии так же демонтированы. Существующее АО занимается сдачей в аренду площадей.

Согласно отчету общества, в 2016 г. троллейбусное предприятие получило 1 млн руб. прибыли.