Самолет с туристами, летевшими на Олимпиаду, вернулся в аэропорт Владивостока

Самолет авиакомпании "Аврора", вылетевший из Владивостока в Сеул, был вынужден вернуться в российский аэропорт по техническим причинам.

Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта, пассажиры уже отправлены по маршруту в Сеул запасным бортом.

По словам летевших в самолете людей, причиной разворота Airbus-319 в воздухе стали проблемы с двигателем, передает SakhalinMedia. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали пожарные машины и кареты "скорой помощи".

Между тем, местные СМИ пишут о шумной компании и о курении на борту Airbus. Сообщается, что среди летящих в Корею людей было много туристов, отправившихся туда на зимние Олимпийские игры.

"В середине полета командир объявил, что в салоне кто-то курит, - рассказал SakhalinMedia один из пассажиров. - Еще через 20 минут он объявил о том, что обнаружена какая-то неполадка в двигателе, поэтому придется возвращаться". Пассажир также сообщил, что после посадки самолет ремонтировали "прямо на взлетной полосе".

Как сообщалось, 18 февраля самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Благовещенск – Екатеринбург, экстренно приземлился в Новосибирске из-за болезни одного из пассажиров.