23 февраля в Москве будет нельзя купить спиртное

Завтра, 23 февраля, в Москве ограничат продажу алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии столицы, продавать спиртное запретят в местах проведения массовых мероприятий. Ограничения введут для продажи крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также прохладительных напитков в стеклянной таре.

"Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей", - пояснил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Пятница, 23 февраля, будет выходным днем. В столице подготовлена обширная развлекательная программа для празднования Дня защитника Отечества. Более 500 мероприятий пройдут в парках, библиотеках и культурных центрах города, а вечером все желающие смогут посмотреть салют. Его запустят с 16 городских площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная. Пиротехническое шоу начнется в 21.00 - за 10 минут 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров.