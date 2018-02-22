Руководство курганской школы обвинили в принуждении родителей учеников идти на выборы

Руководство курганской школы №5 в Заозерном микрорайоне обвинили в том, что учителя заставляют родителей учеников в приказном порядке посетить избирательные участки 18 марта и оставить свой голос за того или иного кандидата, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась на портале "Карта нарушений на выборах".

Анонимный источник сообщает: "Преподавательский состав школы №5 г. Кургана принуждается своим руководством к обеспечению информирования родителей учеников своих классов о предстоящих выборах президента РФ посредством поквартирного обхода".

В самой школе считают, что кто-то просто распространяет слухи.

"Это полная глупость. Я никакой информации об этом не слышала. По-моему, это просто кто-то слухи распускает", - сообщила Накануне.RU заместитель директора по учебно- воспитательной работе Татьяна Бузлукова.