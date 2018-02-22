В Челябинске либерал-демократы пожаловались на незаконную агитацию КПРФ с участием ребенка

Челябинский облизбирком удовлетворил жалобу ЛДПР, пожаловавшихся на агитацию КПРФ, размещенную в социальных сетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Речь идет о видеоролике, в котором ребенок читает стихотворение о кандидате, содержащем предвыборную агитацию.

Согласно избирательному законодательству, к предвыборной агитации запрещено привлекать лиц, не достигших 18 лет. Руководителю сообщества Вконтакте рекомендовано удалить ролик.

Облизбирком обратился в полицию с просьбой оказать содействие в пресечении незаконной агитационной деятельности.