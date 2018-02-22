Коммунальная техника курганского завода будет работать на улицах Москвы

Зауральский завод "Кургандормаш" продолжит в этом году поставки своей коммунальной техники в Москву - данный вопрос губернатор Курганской области Алексей Кокорин обсудил с заместителем мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

В конце прошлого года "Кургандормаш" уже отправил 13 единиц техники для московского предприятия "Гормост" - "малогабаритки" будут круглый год убирать тротуары, скверы и дороги столицы.

В этом году курганское предприятие отправит заказчику лаповый снегопогрузчик на подконтрольные испытания ГБУ "Автомобильные дороги" - также в Москву. После этих испытаний "Кургандормаш" сможет участвовать в поставке техники в столицу.