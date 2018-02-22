Ямал перешел на рейтинги АКРА

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2018-2020 гг. присвоением кредитных рейтингов по национальной шкале будет заниматься Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Новая система регулирования отрасли кредитных рейтингов в России не позволяет использовать в регулятивных целях рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами. Начиная с июля 2017 г., для включения государственных облигаций субъектов в ломбардный список Банка России необходимо наличие кредитного рейтинга, присвоенного российскими рейтинговыми агентствами АКРА или "Эксперт РА". Нахождение облигаций в ломбардном списке позволяет осуществлять заимствование на долговом рынке на более выгодных для региона условиях.

В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ имеет рейтинг по версии международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне "BBВ-" прогноз "позитивный".