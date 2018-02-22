Против водителя внедорожника, заехавшего в переход метро в Петербурге, может быть возбуждено уголовное дело

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заезда автомобиля в подземный переход. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 21 февраля водитель автомобиля "Санг Йонг", двигаясь по тротуару, заехал в подземный переход станции метро "Московская-1". На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали водителя внедорожника - им оказался 62-летний житель Петербурга.

"Полицейским мужчина пояснил, что хотел проверить, сможет ли его автомобиль проехать через подземный переход. В результате инцидента никто не пострадал. Нарушитель доставлен в полицию метрополитена для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности", - сообщили в МВД.

Полиция обращается за содействием к очевидцам: если вы стали свидетелем данного происшествия, позвоните по телефонам: 573-00-00, 8-921-425-30-45.

Напомним, свою проверку также проводит прокуратура.