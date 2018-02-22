На Южном Урале администрацию поселка оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалки на сельхозземле

Администрация Южного городского поселения Нагайбакского района оштрафовали на 100 тыс. руб. за свалки на сельхозземле. Требования Россельхознадзора поддержал суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

В ходе проверки были обнаружены свалки твердых бытовых отходов и отходы животноводства возле поселка Южный площадью 3 тыс. кв.м. Администрации было выдано предписание с требованием устранить свалку, однако свалку мэрия не ликвидировала.

"За невыполнение в установленный срок выданного ранее предписания составил ни один протокол, выдавалось ни одно предписание, но в поселении упорно не хотели ликвидировать свалку. Тогда Россельхознадзор материалы административного дела передал мировому судье Нагайбакского района", - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.