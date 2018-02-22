Пропавшая из отеля Вены трехлетняя россиянка нашлась в Ливане

Трехлетняя девочка из России, по некоторым данным, похищенная в Вене, нашлась в Ливане.

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Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате, и его бывшая жена о его планах знала.

По его словам, ребенок наблюдается у хороших врачей, поправляется. "Все контролируется и состояние ребенка наблюдается", - объяснил он свое решение вывезти ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.