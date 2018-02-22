Пропавшая из отеля Вены трехлетняя россиянка нашлась в Ливане

в этот день
22.02.18
11:44
В Екб.13:44
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса
Сбербанк признал проблемы с обращением новых банкнот
Главное
У Крушельницкого и Брызгаловой отобрали бронзовые медали Олимпиады-2018

Тема дня
Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1245



Новости
22.02.2018 08:34 Мск (10:34 Екб)
происшествия | За рубежом
Пропавшая из отеля Вены трехлетняя россиянка нашлась в Ливане
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ребенок, родители, изъятие детей (2017) | Фото: habinfo.ru

Трехлетняя девочка из России, по некоторым данным, похищенная в Вене, нашлась в Ливане.
Читайте также:

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате, и его бывшая жена о его планах знала.

По его словам, ребенок наблюдается у хороших врачей, поправляется. "Все контролируется и состояние ребенка наблюдается", - объяснил он свое решение вывезти ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Другие новости по темам: вена, девочка, похищение, ливан
22.02.2018 08:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.02.2018 11:51 Мск
СК подтвердил сообщения о похищении российского ребенка в Вене

Ранее 13.02.2018 08:27 Мск
В Вене из отеля похитили трехлетнюю девочку из России








Добавить комментарий:

Пропавшая из отеля Вены трехлетняя россиянка нашлась в Ливане
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+