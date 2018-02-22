Поможет? В Екатеринбурге разбитый тротуар на Радищева завёл себе Instagram

Привет, друзья! Я тротуар на улице Радищева в Екатеринбурге. Этот город претендует на звание третьей столицы России, хочет принимать Чемпионаты мира и международные выставки. Ну а я нахожусь в самом его центре, под крылышком у Полпредства. Периодически на меня падают люди, я их люблю. #язаэкспо #екб #екатеринбург #ekb #ekaterinburg #холманских #этоуралдетка #дуракиидороги

Публикация от Тротуар на Радищева (@suda_hodi) Фев 21, 2018 в 12:03 PST