Полиция проводит проверку нападения на помощника депутата в Екатеринбурге

В Екатеринбурге избили Алексея Бабушкина - помощника депутата свердловского Законодательного собрания Евгения Зяблицева.

Депутат на своей странице в Facebook написал о случившемся и опубликовал фотографию своего помощника с разбитым лицом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня [21 февраля] утром произошел вопиющий случай. На моего помощника было совершенно разбойное нападение. Преступники похитили портфель с документами, обращениями граждан и ноутбуком. Такого беспредела никогда еще не было. Да, угрозы поступали. Но чтобы так, посреди белого дня, ничего не боясь…" – написал Евгений Зяблицев.

В управлении МВД России по Екатеринбургу подтвердили информацию.

"Сообщение о данном происшествии поступило в отделение полиции №3 в 8.05. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам депутата, у Алексея Бабушкина диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшему наложили в больнице пять швов.

"Расследованием жестокого избиения и ограбления моего помощника сейчас занимаются правоохранительные органы", - заявил Евгений Зяблицев.