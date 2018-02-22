В Тюмени увеличится стоимость платной парковки

Платные парковки Тюмени принесли в бюджет города 18 млн руб. При этом примерно половина этой суммы - штрафы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на сегодняшнем заседании тюменской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты внесли изменения в методику расчета платы за парковку. Теперь стоимость парковок в Тюмени будет зависеть от спроса. Парковки города проверят на заполняемость. При разработке проекта будет учитываться возможность автовладельцев припарковаться в центре Тюмени, сохранив 25% свободных мест, баланс спроса и предложения.

"Проектом предлагается внести ряд поправок.В основном поправки касаются регулирования первичного определения размера платы за пользование парковкой на платной основе. Если в действующей редакции мониторинг цен осуществляется только в отношении не муниципальных парковок, то сейчас после того, как мы стали внедрять муниципальные парковки, возникла необходимость проводить мониторинг цен как муниципальных, так и не муниципальных парковок. Мониторинг будет проводиться на первое число каждого месяца за предыдущие три месяца", - выступил с докладом Максим Афанасьев.

На сегодняшний день в Тюмени работают две городских парковки на платной основе – вдоль улицы Герцена и рядом с администрацией города. За год стоимость платных парковок уже выросла с 20 до 30 руб. В ближайшее время вырастет снова, поскольку спрос не снижается - мест на парковках не хватает. Депутат городской думы Александр Чепик поинтересовался почему не хватает парковочных мест.

"Размер платы муниципальной парковки является инструментом, который определяет эластичность спроса и предложения. Нужен такой размер платы, который позволит при наличии спроса обеспечить свободные места. В зависимости от того, как будет спрос идти по результатам мониторинга, будет приниматься решение об уменьшении или увеличении размера платы. Это нормальный экономический подход и является общепризнанной практикой", - заявил в ответ заместитель главы администрации Тюмени.

Большинством голосов депутаты приняли изменения.