В Прикамье будут судить начальника ГИБДД, который сделал из трезвого водителя пьяного

В Пермском крае подготовлено к суду уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД Частинского района. Для повышения показателей он подделал документы.

Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Пермскому краю, в июле 2016 г. начальник ГИБДД остановил авто 30-летнего жителя Удмуртии и потребовал водителя пройти медосвидетельствование в Частинской ЦРБ. Врачи сделали вывод, что автолюбитель был трезв, но главу ГИБДД такое заключение не устроило.

"Офицер полиции, желая искусственно повысить свои показатели по привлечению лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, уговорил водителя указать в протоколе, что он отказывается от прохождения медицинского освидетельствования", - сообщили в СКР.

На водителя он составил административный протокол за отказ в прохождении медосвидетельствования. По результатам внутренней проверки факт подделки документов вскрылся и офицер был уволен.

Уголовное дело направлено в суд.