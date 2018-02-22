Офицерам ВС РФ выдали защищенные мобильники за 115 тысяч

Высокопоставленным офицерам Минобороны, допущенным к документам с высшей категорией секретности, начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тысяч рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, телефоны М-663С "Атлас", изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", выдали офицерам командного звена общевойсковых армий и бригад в конце 2017 года.

М-633С созданы из российских комплектующих на основе коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. Они имеют металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой и оснащены цветным дисплеем и MP3-плеером. Мобильник должен функционировать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов и сохранять работоспособность после погружения в воду на глубину до одного метра.

Телефоны имеют криптографическую защиту речевой информации и специальный блок, шифрующий сигнал (данная защита не распространяется на sms-сообщения). М-633С, как пишут "Известия", работают с SIM-картами "Мегафона", при этом в случае активации режима пропажи в телефоне стираются ключи шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией - около ста штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев. Самая дорогостоящая часть - модуль шифрования и специальное программное обеспечение.

Суммарный лимит средств на переговоры по таким телефонам составляет 24 миллиона рублей в год, он распределен по четырем военным округам. При этом обладатели аппаратов могут пользоваться ими не только в пункте постоянной дислокации, но и в ходе учений и командировок. Также они получат возможность организовать закрытый канал связи, находясь за границей.

Ранее сообщалось, что вместо смартфонов всем российским военнослужащим - в том числе руководящих звеньев - предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком. Минобороны решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ.