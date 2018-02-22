Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу российского керлингиста Крушельницкого отменены

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого отменены. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний. Заседание должно было пройти сегодня, 22 февраля.

Крушельницкому и его партнерше Анастасии Брызгаловой придется вернуть бронзовые медали Олимпийских игр-2018. Если Александр не докажет, что стал жертвой махинаций, то может быть дисквалифицирован на четыре года. Но, скорее всего, ему запретят участвовать в соревнованиях до 2020 года, сообщает "Чемпионат".

Напомним, Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде. Таким образом, спортсмен признал факт нарушения антидопинговых правил.