Долг регионов снизился впервые с 2010 года

Совокупный долг регионов России снизился в 2017 г. впервые с 2010 г. По данным исследования АКРА, рост доходов регионов привел к росту количества профицитных бюджетов.

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Совокупный дефицит бюджетов составил всего лишь 15,5 млрд руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад. 2015 г. регионы закончили с дефицитом 108,2 млрд руб.

Доходы регионов возросли по итогам 2017 г. на 9% или 775 млрд руб. Треть этого прироста обеспечили увеличившиеся на 248 млрд руб. (на 11%) поступления по налогу на прибыль. Поступления по НДФЛ выросли на 8%.

Эксперты называют снижение долга успехом для региональных властей. Как отмечают в АКРА, оно произошло за счет банковских кредитов, которые уменьшились на 141,6 млрд руб., или на 18% на фоне роста размещений облигаций на 91 млрд руб., или на 20% и небольшого прироста объема бюджетных кредитов.