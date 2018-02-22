Рейс Дубай - Екатеринбург задержали на 7 часов

Уральские туристы уже семь часов не могут вылететь из ОАЭ в Екатеринбург. Самолёт авиакомпании "Nord Star" должен был прилететь в аэропорт Кольцово ещё в 03.35 22 февраля, но сейчас прибытие ожидается в 10.55, согласно данным онлайн-табло Кольцово, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что рейс авиакомпании AzurAir по такому же маршруту отменен. В Екатеринбург туристы должны были прибыть в 04.10 по местному времени.

Отметим, что задержки рейсов - постоянное явление. Например, Azur Аir неоднократно задерживает самолеты с уральцами - из крупных инцидентов можно вспомнить ожидание вылета в Екатеринбург из Вьетнама, затянувшееся на 17 часов, на 9 часов опоздал вылет борта этой компании в Китай, 12 часов ждали вылета пассажиры рейса на Анталью. Все эти случаи произошли уже после того, как в августе 2017 года, авиакомпания была оштрафована за задержки рейсов из Кольцово.