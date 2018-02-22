Мошаров на Конгрессе Совета Европы выступил против наделения ЛГБТ особым статусом

Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, предложил переработать проект резолюции, наделяющий особым статусом мигрантов, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Особый статус некоторым социальным категориям граждан подразумевает дополнительную защиту государства, определенные преференции со стороны муниципалитетов и особую информационную политику, которая способствует их успешной ассимиляции в общество.

Станислав Мошаров на заседании озвучил мнение МИДа РФ, отметив, что в России представители ЛГБТ-сообщества не выделяются в категорию уязвимых граждан.

"Мы предлагаем разделить проект на три документа и принять их по отдельности, а также переработать в соответствующем ключе резолюцию. Тогда у российской делегации появится возможность проголосовать за принятие резолюции - в первую очередь, за те предложения, которые касаются мигрантов и цыган. Если текст проекта будет сохранен в прежнем виде, считаю необходимым возразить против его принятия", - подчеркнул он.