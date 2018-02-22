Минфин не возражает против создания частной криптовалюты в России

Министерство финансов РФ не возражает против создания частной российской криптовалюты при отсутствии государственных инвестиций в этот проект. Такое мнение в письме на имя президента России Владимира Путина изложил министр финансов Антон Силуанов.

"Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств", - цитирует "Интерфакс" текст письма.

Одновременно в письме отмечено, что попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту. Также Силуанов пишет, что в последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, и можно в будущем ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты РФ на международные площадки.

"С учетом вышеизложенного представляется, что создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров", - говорится в письме.

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуму внесен законопроект о создании крипторубля. ЦБ и Минфин прорабатывают проект закона "О цифровых финансовых активах", предусматривающий обмен криптовалюты на рубли или иностранную валюту.