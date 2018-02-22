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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


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22.02.2018
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Новости
22.02.2018 07:48 Мск (09:48 Екб)
политика | В России
СМИ сообщают о новом формате послания Путина к Федеральному собранию
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Владимир Путин, послание Федеральному собранию РФ (2016) | Фото: RT

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 1 марта, могут перенести из Георгиевского зала Кремля, где оно традиционно проводилось в прошлые годы, в Большой Манеж. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Кремле.
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Место проведения "подчеркивает иной характер послания - всему гражданскому обществу, а не только "пиджакам", пояснил идею собеседник в Кремле.

Другие источники газеты, близкие к администрации президента, добавили, что впервые Путин выступит с обращением, которое будет охватывать шестилетний период. В предыдущих своих посланиях Федеральному собранию глава государства сообщал план работы правительства и основные цели на ближайший год.

Помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы на оглашении послания ожидается широкий круг приглашенных. В штабе Владимира Путина подтвердили, что среди приглашенных могут оказаться доверенные лица кандидата, однако подчеркнули, что присутствовать они будут не в этом качестве, а как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание "носит конституционный характер". "Все-таки это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата", - пояснили изданию в штабе.

Накануне, 21 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с обращением к парламентариям 1 марта. Таким образом, он подтвердил слова сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, который объявил дату послания ранее.

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22.02.2018 07:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 15:38 Мск
Президент выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта








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СМИ сообщают о новом формате послания Путина к Федеральному собранию
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