СМИ сообщают о новом формате послания Путина к Федеральному собранию

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 1 марта, могут перенести из Георгиевского зала Кремля, где оно традиционно проводилось в прошлые годы, в Большой Манеж. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Кремле.

Место проведения "подчеркивает иной характер послания - всему гражданскому обществу, а не только "пиджакам", пояснил идею собеседник в Кремле.

Другие источники газеты, близкие к администрации президента, добавили, что впервые Путин выступит с обращением, которое будет охватывать шестилетний период. В предыдущих своих посланиях Федеральному собранию глава государства сообщал план работы правительства и основные цели на ближайший год.

Помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы на оглашении послания ожидается широкий круг приглашенных. В штабе Владимира Путина подтвердили, что среди приглашенных могут оказаться доверенные лица кандидата, однако подчеркнули, что присутствовать они будут не в этом качестве, а как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание "носит конституционный характер". "Все-таки это будет рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата", - пояснили изданию в штабе.

Накануне, 21 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с обращением к парламентариям 1 марта. Таким образом, он подтвердил слова сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева, который объявил дату послания ранее.