Личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

В январе личная инфляция россиян выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".

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"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", — говорится в исследовании.

Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 г. на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.

Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, Центробанк спрогнозировал инфляцию к концу года ниже 4%.